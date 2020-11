22-Jähriger klaut nicht versicherten E-Scooter

Einen 22-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch in Laupheim aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 22 Uhr in der Biberacher Straße unterwegs, als ihn die Polizei anhielt.

Der E-Scooter war nicht versichert und wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Besitzer dem 22-Jährigen gar nicht erlaubt, seinen Roller zu benutzen. Der Verdächtige musste laut Polizeibericht zur Gewährleistung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen dauerhaften Wohnsitz hat. Der Besitzer holte den sichergestellten Roller später beim Polizeirevier ab.