22-Jähriger bricht in Gebäude in Laupheim ein

Am Montag hat ein 22-Jähriger eine Tür in Laupheim aufgehebelt. Das meldet die Polizei, die den Einbrecher nach seiner Tat stellen konnte.

Laut Polizeibericht hebelte der Mann gegen 6 Uhr eine Schiebetür an einem Gebäude in der Biberacher Straße auf und gelangte ins Innere. Eine Zeugin sah den Mann und sprach ihn an. Dieser gab er gegenüber wohl an, auf jemanden zu warten. Als die Polizei eintraf, war der Mann verschwunden.

Er war laut Polizeibericht durch ein Fenster aus dem Gebäude geflüchtet. Dank der Personenbeschreibung konnte der Mann kurze Zeit später in der Rabenstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder gehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.