Am Freitag, den 22. Juli feierte die Friedrich-Adler Realschule Laupheim bei sommerlichen Temperaturen ihr Schulfest unter dem Motto „2022 – was schlüpft aus dem Ei?“.

Eröffnet durch zwei Trommelgruppen und von Schulleiterin Petra Schänzle, wurde feierlich und zum Festmotto passend ein neues Schulmaskottchen aus der Traufe gehoben. Die Namenswahl des Adler-Maskottchens durch die Schülerinnen und Schüler steht noch aus.

Im Anschluss an den offiziellen Eröffnungsteil ging es für die zahlreichen Besucher an die vielen Spiel- und Aktionsstationen, die von den Kindern in den Projekttagen zuvor vorbereitet wurden. Auch kulinarisch kamen die Besucher ebenso vielfältig auf ihre Kosten.

Das grandiose Wetter, sowie insbesondere die zahlreichen helfenden Hände sorgten insgesamt für ein gelungenes Schulfest 2022 der Friedrich-Adler Realschule!