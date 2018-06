184 Fechterinnen kreuzen die Klingen

184 Degenfechterinnen aus 27 Nationen kämpfen am Wochenende (15./16. Oktober) in Laupheim um Punkte im Junioren-Weltcup – das ist neuer Rekord bei den Anmeldungen. Darüber hinaus wartet der 49. Uhlmann-Cup mit einer Premiere auf: Erstmals kreuzen die Teilnehmerinnen nicht nur im Einzel-, sondern auch im Mannschaftswettbewerb die Klingen.

Gabriele Brömel-Zubel, Vorsitzende der gastgebenden TSV-Fechtabteilung, traute ihren Augen kaum, als sie am Freitagabend nach Meldeschluss das Starterfeld studierte: „184 Anmeldungen, 50 mehr als im vergangenen Jahr – da hat’s mich fast umgehauen. Wir hatten für 150 Sportlerinnen geplant. Jetzt müssen wir mehr Verpflegung besorgen.“

Den Run auf Laupheim erklärt sich Brömel-Zubel damit, dass der Uhlmann-Cup heuer gleichsam die Weltcup-Saison eröffnet. „Es gab zwar schon ein Turnier in Israel, aber da gehen meist nicht so viele hin.“

Umso größer ist nun der Andrang auf Laupheim. „Die Fechterinnen wollen sich bei unserem Turnier gegenüber der Konkurrenz positionieren“, sagt Brömel-Zubel. „Das freut uns.“

Die Zuschauer dürfen sich auf ein Weltklassefeld freuen, das dichter denn je besetzt ist. Von den „Top Ten“ der aktuellen U20-Weltrangliste haben neun Fechterinnen gemeldet, von den besten 50 mehr als die Hälfte. Erstmals dabei sind Juniorinnen aus Kanada und Japan.

Gegen die starke Konkurrenz wollen sich drei Lokalmatadorinnen behaupten. Vanessa Riedmüller und Johanna Tisch aus Biberach starten zwar für den Heidenheimer SB, trainieren aber nach wie vor regelmäßig beim Laupheimer Fechtmeister Toni Takacs, der auch das TSV-Eigengewächs Vanessa Heinz betreut.

Nominell die besten Chancen, ins Finale vorzustoßen, hat von diesen Dreien Vanessa Riedmüller. Die 19-jährige Studentin liegt derzeit auf Rang zehn der Weltrangliste und ist damit die bestplatzierte der 24 Nachwuchsfechterinnen, die der Deutsche Fechterbund beim Uhlmann-Cup auf die Planche schickt. Den Uhlmann-Cup 2015 beendete sie als Siebte, Johanna Tisch als 83. Vanessa Heinz ficht noch als A-Jugendliche, ist aber „richtig am Durchstarten“, wie Gabriele Brömel-Zubel sagt. „Sie hat Kampfgeist und ist sehr nervenstark.“

Die Gefechte werden auf 16 Bahnen in der Rottumhalle und der benachbarten Mehrzweckhalle ausgetragen. Der Einzelwettbewerb am Samstag, 15. Oktober, beginnt um 8 Uhr mit den Ausscheidungskämpfen. Gegen 17 Uhr wird dann in der Rottumhalle auf einer optisch hervorgehobenen Bahn vor der Tribüne die Endrunde eingeläutet. Die vier besten Degen-Juniorinnen bestreiten die Halbfinals, die zwei erfolgreichsten das Finalgefecht. Für ein Feuerwerk zwischendurch sorgen die Showtanzgruppen „Pina Colada“ und „Maniac“, beide vom SV Äpfingen.

Damit nicht genug: Erstmals wird das Laupheimer Junioren-Weltcup-Turnier im Damendegen am Sonntag (16. Oktober) um einen Mannschaftswettbewerb ergänzt. 19 Nationen haben dafür gemeldet, darunter die „Top 3“ in der Rangliste, Russland, Frankreich und Italien. Pro Team gehen drei oder vier Fechterinnen auf die Planche. Jede Mannschaft ficht gegen jede, los geht’s um 9 Uhr. Das Finale ab 17 Uhr in der Rottumhalle bestreiten der „Tabellenerste“ und der „Tabellenzweite“. Wer für das deutsche Junioren-Nationalteam antritt, entscheidet der Cheftrainer im Damendegen.

Der Fechtweltverband FIE knüpfe die Vergabe von Weltcupturnieren schon seit Jahren an die Bedingung, dass die Veranstalter auch einen Mannschaftswettbewerb ausrichten, sagt Gabriele Brömel-Zubel. „Mangels Masse kam das bisher in Laupheim nicht zustande. Künftig werden wir aber wohl regelmäßig eine Doppelveranstaltung beim Uhlmann-Cup haben.“

„Wir freuen uns, einmal mehr internationalen Spitzensport präsentieren zu dürfen“, sagt Brömel-Zubel. Für die Zuschauer gibt’s das alles zum Nulltarif: Der Eintritt an beiden Tagen – auch zu den Finalrunden – ist kostenlos.

