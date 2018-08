170 Millionen Liter Wasser versickern im Erdreich

Der Wasserverlust in Laupheim durch Rohrbrüche und schadhafte Leitungen ist 2017 zurückgegangen. Rund 170 000 Kubikmeter – das sind 170 Millionen Liter – versickerten im Erdreich; das waren 12,25 Prozent der gesamten Bezugsmenge von 1,39 Millionen Kubikmeter in der Kernstadt und den Teilorten. 2016 lag der Schwund bei 13,68 Prozent. Diese Zahlen gab die Stadtverwaltung bekannt.

Rückläufig war der Wasserverlust im vergangenen Jahr in Laupheim und Bihlafingen (von 12,9 auf 10,4 Prozent) und in Ober- und Untersulmetingen (von 21,6 auf 17,2 Prozent). Deutlich gestiegen ist der Wert dagegen in Baustetten; dort erhöhte sich der Schwund von zehn auf 18,4 Prozent, nachdem er sich von 2015 auf 2016 mehr als halbiert hatte.

Am meisten Wasser floss natur-gemäß in der Kernstadt aus den Hähnen; der gemessene Verbrauch betrug im vergangenen Jahr 889 474 Kubikmeter (2016: 825 160 Kubikmeter). Die Zahlen für Bihlafingen: 32 322 m² (31 451 m²); für Obersulmetingen: 62 729 m² (60 297 m²); für Untersulmetingen: 94 733 m² (88 248 m²); für Baustetten: 132 276 m² (183 027 m²). Macht zusammen rund 1,221 Millionen m² (1,118 Millionen m²).

34 Rohrbrüche an Hauptleitungen und Hausanschlüssen haben die Wasserwerker nach Angaben der Stadtwerke im vergangenen Jahr lokalisiert und behoben. Auch 2018 sei es ein wichtiges Ziel, den Wasserverlust zu verringern. 365 000 Euro waren für Netzerneuerungen eingeplant, allerdings bevor das Malheur in der Ulmer Straße passierte. Dort brach am 2. Juli die Fahrbahndecke unter einem Auto ein, ein kapitaler Rohrbruch hatte die Straße unterspült. 220 Meter Wasserleitung mussten im Abschnitt zwischen Gartenstraße und König-Wilhelm-Straße erneuert werden; Kostenpunkt: rund 128 000 Euro.

Ein wichtiges Projekt dieses Jahr ist, in der Weihertalstraße eine neue Wasserleitung zu verlegen, um das Betriebsgelände von Diehl Aircabin herum.

Laupheims Wasserversorgung fußt auf drei Säulen. Die Kernstadt und Bihlafingen beziehen ihr Nass vom Zweckverband Iller-Rißtal, Ober- und Untersulmetingen von der Mühlbachgruppe; Baustetten ist an die Rottumgruppe angeschlossen.