14 Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichten

Um den Jahrestag der Reichspogromnacht ist Dirk Szuszies viel unterwegs. Er ist einer der Regisseure des Films „Wir sind die Juden aus Breslau“ und reist durch Deutschland, um jungen Menschen die Schrecken des Nationalsozialismus zu vergegenwärtigen. 200 Städte hat er bereits besucht. Und am Donnerstagvormittag war er in Laupheim. Mit im Gepäck: Sein Film, den er Schülerinnen und Schülern des Carl-Laemmle-Gymnasiums, der Friedrich-Adler-Realschule und der Friedrich-Uhlmann-Schule präsentierte.

Stille in den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde im Synagogenweg. Die Jugendlichen haben Platz genommen, links neben dem Altar ist eine Leinwand ausgerollt. Dirk Szuszies tritt an das Mikrofon. Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass „Wir sind die Juden aus Breslau“ Premiere gefeiert hat. In zahlreichen Kinos war der Film zu sehen. Das Besondere: Der Fokus liegt auf den Protagonisten, die ihre eigenen Geschichten erzählen.

Klare Botschaft

Szuszies ergreift das Wort. „Ihr müsst euch nicht alle Informationen aus dem Film merken“, sagt er zu den Jugendlichen. Vielmehr sollten sie sich von den Schicksalen der Menschen berühren lassen, die im Film direkt zu ihnen sprechen. „Denn wir leben wieder in einer Zeit, in welcher der Holocaust verharmlost und geleugnet wird“, so der 62-Jährige weiter. Die Geschichten aus dem Film seien Beispiele dafür, was passieren könne, wenn Menschen andere Menschen wegen ihrer Nationalität, Religion oder Hautfarbe ausgrenzen.

Am Jahrestag der Reichspogromnacht sei er in Eisenach in Thüringen gewesen, erzählt Szuszies. Dort habe er eine 16-Jährige getroffen, die von Rechtsradikalen verfolgt und bedroht worden sei. Und das, weil sie an einer Menschenkette teilgenommen habe, uman die schrecklichen Ereignisse zu erinnern, die sich am 9. November 1938 zugetragen hatten. Damals brannten in Deutschland die Synagogen. Auch in Laupheim, genau dort, wo sich die Jugendlichen heute versammelt haben. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge.

Filmstart. Nach und nach erscheinen die Gesichter und Namen der 14 Protagonisten auf der Leinwand. Szuszies hat sie über Wissenschaftler kennengelernt, die sich mit der Geschichte der Juden in Breslau beschäftigen. Gemeinsam mit Karin Kaper, ebenfalls Produzentin des Films, hat er sie besucht. In Deutschland, Frankreich, Amerika und Israel. Doch geboren sind alle in Breslau.

Ergreifende Schicksale

Die Protagonisten erzählen von ihrer Kindheit und den ersten Diskriminierungen. Von den Freunden, mit denen sie plötzlich nicht mehr spielen durften. Von den Geschäften, die für Juden verboten waren. Und von der Gewalt, die sie erdulden mussten. Anschaulich und nüchtern schildern sie, was Freunden und Familien widerfahren ist. Einige mussten ihr eigenes Grab ausheben, bevor die Nationalsozialisten sie erschossen. Andere wurden in den Gaskammern von Auschwitz ermordet. Die Diskriminierungen waren in beispiellose Gewalt umgeschlagen.

Aber die Protagonisten haben überlebt. „Nicht, weil ich besonders klug oder tüchtig war“, meint einer. „Ich hatte einfach Glück.“

Abspann. Die Jugendlichen applaudieren. Fragen an den Regisseur haben sie keine, aber viele zeigen sich von dem Film beeindruckt. „Mir hat es sehr gut gefallen, weil die privaten Geschichten im Mittelpunkt stehen“, sagt Armonda Haxhiu. Sie geht in die zehnte Klasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums. Julia Huynh findet, dass im Film viele Details deutlich geworden sind, von denen sie im Unterricht noch nichts gehört habe. Und Oliver Vollmer sind die bewegenden Lebensgeschichten im Gedächtnis geblieben.

Schlüssel als Andenken

Michael Koch, Pädagogischer Leiter im Museum zur Geschichte von Christen und Juden, hat die Filmvorführung organisiert. Er überreicht Szuszies einen Schlüssel als Andenken. Es ist nicht irgendein Schlüssel, sondern ein Abguss des letzten erhaltenden Originalschlüssels der Laupheimer Synagoge, die in der Reichspogromnacht zerstört wurde. Einst hat er Heinz Säbel gehört, einem jüdischen Lehrer, der die Herrschaft der Nationalsozialisten überlebt hat. Ebenso wie die Protagonisten aus dem Film. Und auch wenn zwei von ihnen inzwischen verstorben sind: Ihre Geschichten werden in „Wir sind die Juden aus Breslau“ weiterleben.