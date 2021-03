1300 Euro für krebskranke Kinder

Einen Spendenscheck über 1300 Euro haben Simone und Marcel Sobiranski von der Firma Naturalvitality aus Burgrieden-Rot dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm überreicht. Jeweils zwei Euro vom Verkaufserlös des Produkts „Aloe Lips“ flossen während des Aktionszeitraums von Mitte November bis 22. Januar in das Spendenprojekt. Verkauft wurde im Raum Laupheim/Burgrieden an der Kasse verschiedener Geschäfte und an persönliche Kunden der Familie Sobiranski. Foto: privat