130 Jugendliche aus aller Welt singen in Großlaupheim

Der Internationale Jugendchor C.H.O.I.R. tritt am Donnerstag, 11. August, um 20 Uhr im Kulturzentrum Schloss Großlaupheim in Laupheim auf. Laut Ankündigung werden Werke von Dvorák und Mendelssohn Bartholdy zu hören sein. Im Chorprojekt C.H.O.I.R. wird der europäische Gedanke durch die Chöre aus Italien, Polen, Spanien, Kroatien, Ungarn, Flandern, und Bosnien-Herzegowina deutlich. Über 130 Jugendliche aus aller Welt sind Teil des Chors. Neben Antonín Dvořáks Messe D-Dur wird laut Vorschau auch Felix Mendelssohn Bartholdys Magnificat D-Dur bei dem Konzert erklingen. In diesem Jahr ist der ukrainische Jugendchor des Musikkonservatoriums Odessa zu Gast. Das Kyev Symphony Orchestra übernimmt den Orchesterpart, die Leitung hat der Berliner Dirigent Arndt Martin Henzelmann. Der Eintritt ist frei, Platzkarten können direkt im Schloss Großlaupheim abgeholt werden. Foto: Veranstalter