13 Tonnen Hilfsgüter für Santiago de Chile

Die Sammelzentrale „Aktion Hoffnung“ lädt ein zu einem Kleidermarkt am Donnerstag, 12. Mai, von 16 bis 20 Uhr und am Freitag, 13. Mai, von 9 bis 17 Uhr in ihren Räumen in der Fockestraße 23/1 in Laupheim. An diesen Tagen wird von Bekleidungskonzernen gespendete Neuware angeboten, wobei der Schwerpunkt auf Wäsche, Bademode, Sommer- und Strandbekleidung liegt.