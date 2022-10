1200 Euro für „Zweitzeugen“

Die Laupheimer Bürgerstiftung unterstützt ein Schulprojekt an der Friedrich-Uhlmann-Schule mit 1200 Euro. Mit der Spende wird laut Mitteilung das Zweitzeugenprojekt an der Laupheimer Schule ermöglicht.

Der bundesweit aktive Verein Zweitzeugen ermutigt und befähigt junge Menschen, durch das Weitergeben der Geschichten von Überlebenden des Holocaust selbst zu zweiten Zeugen zu werden, und sich gegen Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen heutzutage einzusetzen. Während der Schulworkshops wird von einem Zweitzeugen eine Lebensgeschichte passend zum Alter der Kinder gemeinsam mit den Schülern bearbeitet. Das Ziel der Zweitzeugen ist es auch, junge Menschen stark gegen jegliche Art von Rassismus und Antisemitismus zu machen. Ziel ist die Herausarbeitung, dass die Schüler keinen Unterschied zwischen Menschen unterschiedlicher Religion, Hautfarbe oder Herkunft machen.

Sandra Brunner als stellvertretende Schulleiterin der Friedrich-Uhlmann-Schule zeigt sich vom Ansatz überzeugt: „Wir wollen das Projekt langfristig an unserer Schule durchführen.“ Laut ihr wäre dies ohne Unterstützungen wie die der Laupheimer Bürgerstiftung aktuell nicht möglich. Deren stellvertretender Stiftungsrats-Vorsitzender Hans Fleschhut betonte, wie stark auch der Bürgerstiftung das Thema Erinnerungskultur am Herzen liege –vor allem, da die jüdische Gemeinde in der Geschichte Laupheims eine ganz besondere Stellung hat. Laut Vorstandsmitglied Frank Schneider will die Bürgerstiftung mit dieser Förderung auch dazu beitragen, dass junge Menschen in Laupheim bereits frühzeitig für dieses wichtige Thema sensibilisiert werden.