100 Jahre und kein bisschen alt

Auf das Fest freut sich Wilhelmine Hildebrandt schon seit Tagen. Heute wird nämlich ihr Geburtstag groß gefeiert. Und groß sollte auch die Torte sein, es müssen nämlich 100 Kerzen darauf Platz finden.

„Ich fühle mich noch so gut und gar nicht alt“, sagt Wilhelmine Hildebrandt und lächelt. „Höchstens wie 70 oder 80.“ Und auf höchstens 80 schätzt man die zierliche Dame auch: Die grau-blauen Augen blicken sich verschmitzt um, die weißen Haare werden von zwei Spängchen gehalten, die Beine sind auch mal übereinander geschlagen. „Meine Oma war schon immer so“, sagt die Enkelin Sabine Maly. „Immer jung geblieben.“

Seit 16 Jahren lebt die Jubilarin in Laupheim. Geboren wurde sie als Wilhelmine Jung am 11. Dezember 1915 in Bottrop. Sie war das vierte Kind von insgesamt fünf Geschwistern, die sie mittlerweile alle überlebt hat. Zwar gab es damals schon die ersten Automobile, aber die kleine Wilhelmine legte alle Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurück. „Die Freude am Laufen und Spazierengehen habe ich zeitlebens beibehalten“, erzählt das Geburtstagskind. „Zwar geht es nach meinem Sturz nicht mehr so gut, aber mit dem Rollator bin ich für kurze Wege noch flexibel.“

fünf Jahren in Laupheim

Im Alter von 15 Jahren ging Wilhelmine nach Holland, um dort in einem jüdischen Haushalt die Stelle eines Kindermädchens anzutreten. „1936 heiratete ich meinen Mann Willi Hildebrandt“, erzählt die Jubilarin. „Mit ihm habe ich bis zu seinem Tod im Jahr 1982 eine glückliche Ehe geführt.“ Vervollständigt wurde das Glück mit der Geburt von Tochter Helga, die heute 78 Jahre alt ist und mit ihrem Mann seit fünf Jahren in Laupheim lebt. „Das freut mich sehr, dass meine Tochter auch hier ist.“

Nach dem Tod von Willi entdeckte Wilhelmine ihre Liebe zum Reisen. „Meine Oma besuchte mich oft hier in Baden-Württemberg“, berichtet Sabine Maly. „Aber sie hat auch mit uns viele Reisen unternommen, sogar bis nach Florida.“ 1999 ist Wilhelmine Hildebrandt zu ihrer Enkelin nach Laupheim gezogen. „Meine Oma war mir bei der Kinderbetreuung – meine beiden Töchter sind mittlerweile 18 und 12 Jahre alt – und im Haushalt immer eine große Stütze gewesen.“ Besonders habe sie das Kochen und Backen geliebt. Doch im März dieses Jahres habe sich die Großmama bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und sei seitdem auf Hilfe angewiesen. „Schweren Herzens mussten wir meine Oma im Pflegeheim unterbringen“, sagt Sabine Maly. „Denn ich bin beruflich eingespannt und kann die Versorgung nicht leisten.“

Doch Wilhelmine Hildebrandt fühlt sich wohl im Pflegeheim Sankt Elisabeth. Sie hat viele Bekanntschaften geschlossen. „Ich kann hier ausgiebig Schwätzchen halten“, erzählt die Jubilarin. „Das tue ich heute noch genauso gern wie auch schon früher.“ Genauso weiß sie einen guten Kaffee zu genießen und ab und zu ein Gläschen Wein. Den trinkt sie gern beim Stammtisch im Gasthaus „Zur Bruck“, wenn sie dort auf andere Senioren trifft. Auch den Weihnachtsmarkt hat sie besucht. Und im August war sie mit ihrer Enkelin und den Urenkelinnen im Urlaub am Bodensee. „Man sollte allerdings nichts übertreiben“, sagt Wilhelmine Hildebrandt. „Und alles nur in Maßen genießen.“ So habe sie es immer gehalten, auch beim Essen. „Obwohl es mir immer noch gut schmeckt.“

Auch wenn die Augen nicht mehr so fit sind, um täglich die Zeitung zu lesen, informiert sich Wilhelmine Hildebrandt abends bei den Fernseh-Nachrichten über die Geschehnisse des Tages. Zudem singt sie gern und hält mittags ein Schläfchen.

Noch ein bisschen Spaß haben

An ihrem besonderen Ehrentag heute freut sie sich darauf, ihre Familie, Freunde und Bekannten um sich zu scharen, Schwätzchen zu halten und die gemeinsame Zeit zu genießen. Und was wünscht man sich, wenn man seinen Geburtstag zum 100. Mal feiert? „Ich wünsche mir noch ein bisschen Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann. Und ich möchte noch ein bisschen Spaß haben.“