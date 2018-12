Übermut mit Folgen

Gleich mehrere Verstöße haben Beamte des Polizeireviers Laupheim bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in Laupheim festgestellt. Ihnen war ein VW im Kreisverkehr in der Nähe einer Tankstelle aufgefallen. Laut Polizeibericht hatte der Beifahrer seinen gesamten Oberkörper aus dem Fenster gestreckt. Dabei grüßte er mit erhobenen Armen schreiend und winkend Fußgänger. Da er drohte, aus dem Auto zu fallen, entschieden sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Bei der stellte sich dann heraus, dass der 48-jährige Fahrer des VW nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Der angetrunkene 24-jährige Halter des Autos saß auf dem Rücksitz. Gegen den Fahrer und gegen den Halter wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Vergleichsweise glimpflich kam der 21-jährige Auslöser der Verkehrskontrolle davon. Ihn erwartet nur ein Bußgeld weil er nicht angegurtet war.