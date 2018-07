Ölpest: Beach-Tech kann helfen

Im Kampf gegen die verheerende Ölpest im Golf von Mexiko kommen voraussichtlich auch Strandreinigungsfahrzeuge von Kässbohrer zum Einsatz. Dem Laupheimer Unternehmen liegt eine erste Bestellung vor, die Produktion wird erhöht.

Fünf Wochen nach der Explosion der Ölplattform „Deepwater Horizon“ ist das Bohrloch im Meer noch immer nicht geschlossen, mehr als 100 Kilometer Strände und Marschland sind inzwischen verseucht.

Die finnische Firma Larmor Swire Environmental Solutions (LSES), spezialisiert auf die Bekämpfung von Umweltkatastrophen, hat sich jetzt vier Beach-Tech-Strandreiniger der Kässbohrer Geländefahrzeug AG für einen möglichen Einsatz an der Golfküste reserviert. „Wir können kurzfristig liefern, entweder von Laupheim aus oder über unsere US-Tochter in Reno“, sagte gestern eine Kässbohrer-Sprecherin. Mit LSES habe man bereits 2009 bei der Säuberung von ölverschmierten Stränden in Australien erfolgreich zusammengearbeitet.

Wie Kässbohrer weiter mitteilte, wird die Produktion von Strandreinigern mit Blick auf die Entwicklung an Amerikas Golfküste gesteigert. 15 Fahrzeuge werden fürs Erste zusätzlich gefertigt. Ob und wie die Maschinen eingesetzt werden können, hänge auch von der Konsistenz des Öls an den verseuchten Stränden ab.

Kässbohrer verfügt nach eigenen Angaben als einziger Anbieter über das erforderliche Know-how: Die kontaminierte oberste Sandschicht wird behutsam vom Strand „abgeschabt“, mit einer Siebtechnik werden dann die Ölklumpen vom unversehrten Sand getrennt.

An der spanischen und französischen Atlantikküste waren im Jahr 1990 nach dem Untergang des Tankers „Erika“ und 2003 nach der Havarie der „Prestige“ insgesamt fast 150 Beach-Tech-Fahrzeuge erfolgreich im Einsatz gegen das Öl.