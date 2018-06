Theatergruppe Laupertshausen spielt für einen guten Zweck

Die Theatergruppe Laupertshausen spendet jedes Jahr den Reinerlös ihrer Auftritte an gemeinnützige Zwecke. Dieses Jahr ging eine Großspende an die Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe. Bei der Scheckübergabe stellte Vorstandsmitglied Karl Saiger auch das neue Theaterstück vor, das am 27. Dezember Premiere hat.

Siegfried Schädler nahm den Scheck über 750 Euro für die Selbsthilfegruppe entgegen, bedankte sich als betroffener Vater für diese Unterstützung und sagte: „Auch mit dieser Spende soll die seltene Niemann-Pick-Krankheit weiter erforscht werden. Hoffentlich erfolgreich“. Er kennt das Leid dieser Krankheit aus eigener Erfahrung und weiß, wie wichtig Forschungsgelder sind. Noch gebe es keine wirksame Behandlungsmöglichkeit für diese seltene Erbkrankheit, wohl aber verschiedene Krankheitsausprägungen und Hinweise, dass die Symptome verbessert werden können. Bei einer Verlaufsform führe die Stoffwechselkrankheit bisher unweigerlich innerhalb von zwei bis drei Jahren zum Tod. Betroffen seien hauptsächlich Kleinkinder. Siegfried Schädler sieht damit ein Wettlauf mit der Zeit. Eines seiner Kinder hat die schreckliche Krankheit nicht überlebt, ein weiteres ist zwischenzeitlich erkrankt.

„Für einen guten Zweck spielen, macht doppelte Freude“, sagte Theatervorstandsmitglied Karl Saiger bei der Scheckübergabe. Das gelte auch das neue Stück „Cash, Cola … und Kaugummi“, das demnächst Premiere hat. Da drehe sich alles um die Zukunft der altmodischen Dorfkneipe „Zum alten Seewirt“ und um die Personen, die ihre ganz eigenen Entwicklungsideen umsetzen wollen. Dabei spiele der selbstherrliche Bürgermeister, der zusammen mit seinem Stellvertreter das Dorf nach Gutsherrenart regiert und die Dorfkneipe als Herrschaftssitz nutzt, ebenso eine Rolle wie die örtliche „Anstandsliga“, die sich für ein Frauen-Begegnungszentrum einsetzt. Auch die neue Pächterin habe ein klares Ziel vor Augen. Sie will, so Karl Saiger weiter, dem verstaubten Schuppen modernes Flair verleihen und für Touristen sorgen. Klar, dass es bei so vielen unterschiedlichen Interessen und eigenwilligen Persönlichkeiten zu ebenso lustigen wie hintersinnigen Szenen kommen muss.

Premiere des Stücks „Cash, Cola und Kaugummi“ ist am Samstag, 27. Dezember um 14 Uhr. Abends um 20 Uhr wird erneut gespielt. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 3. Januar und am Montag, 5. Januar, jeweils um 20.00 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 29. November bei der Kreissparkasse Laupertshausen, Telefon 07351/5703140. Eine Karte kostet sechs Euro.