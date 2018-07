Stimmungsvolle Blasmusik beim Gartenfest

Der Musikverein Laupertshausen bietet seinen Besuchern am 28. und 29. Juli eine abwechslungsreiche Unterhaltung der Blasmusik. Am Samstagabend tritt der Musikverein Laupertshausen ab 19 Uhr unter Leitung von Rainer Mayer an dem Adlerplatz Laupertshausen auf. Während des Abendprogramms findet ein traditionelles Maßkrugrutschen für Jedermann statt. Auf dem Festgelände werden beim Barbetrieb zum Ausklang des ersten Festabends neben gewöhnlichen Mischgetränken auch selbstgemachte Cocktails angeboten. Beim Mittagstisch am Sonntag ab 11 Uhr werden die Besucher vom Musikverein Schnürpflingen unterhalten. Die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen lädt anschließend alle Besucher ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. Den Festausklang wird der Musikverein Schönebürg gestalten. Ab 17 Uhr können die Besucher mit bekannten Liedern der Blasmusik den Sonntagabend bei gemütlichem Beisammensein ausklingen lassen.