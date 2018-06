Mettenberger Straße noch länger gesperrt

Autofahrer und Anwohner brauchen noch Geduld: Seit April läuft die Sanierung der Mettenberger Straße in Laupertshausen. Die Straße, über die der aus Biberach kommende Verkehr nach Maselheim fließt, ist seither bis zur Kreuzung Winterreuter Straße voll gesperrt. Autofahrer werden deshalb bereits bei Mettenberg über Ellmannsweiler umgeleitet. Und das bleibt noch einige Zeit so.

„Es wird Ende Oktober, bis die Arbeiten fertig sind“, sagt Bauingenieur Günther Schmid vom Büro RSI über die Sanierung der Mettenberger Straße in Laupertshausen. Auf 400 Metern vom Ortseingang bis zur Kreuzung Winterreuter Straße stehen umfangreiche Tiefbauarbeiten an. Sie sollen Verbesserungen für die Anwohner bringen und die Situation an der Kreuzung Mettenberger/Winterreuter Straße übersichtlicher machen. „Die Gemeinde investiert rund 900 000 Euro in die Sanierung“, sagt Bürgermeister Elmar Braun.

Alter Kanal bei Regen schnell überlastet

Aktuell werden die Kanäle erneuert. „Der Mischwasserkanal war unterdimensioniert“, sagt Schmid. Das hatte Folgen: Bei stärkerem Regen war der Kanal so überlastet, dass es die Schachtdeckel anhob. Deshalb werden nun größere Rohre verlegt. Entlastung bringt zudem ein Regenwasserkanal, der neu eingezogen wird. Dieser nimmt Oberflächenwasser insbesondere aus dem Außeneinzugsbereich sowie Fremdwasser und Wasser aus einer alten Verdohlung auf und leitet es in den Saubach ab.

Die Bauarbeiten verlaufen in Etappen. Stückweise wird aufgebaggert, verlegt und wieder zugeschüttet. „Wir können nicht die ganze Zeit Gräben auf 400 Metern offen lassen, beim ersten Regen wären sie zu“, sagt Schmid. Außerdem sind so für die Anwohner die Phasen kürzer, in denen sie mit dem Auto nicht auf ihr Grundstück gelangen. „Wir sprechen uns mit ihnen ab“, berichtet Schmid. Es laufe problemlos. Die Arbeiten seien zudem alle möglich, ohne das Wasser abzustellen, ergänzt Paul Besenfelder, Polier der Firma Gräser.

„Mitte Juni sind wir mit dem Kanalbau fertig“, sagt Schmid. Bis Mitte Juli wird dann die neue Trinkwasserleitung verlegt, danach ist die Ewa Netze am Zug. Sie verlegt eine Gasleitung, so dass Laupertshausen erstmals ans Gasnetz kommt. Bis die Haushalte allerdings mit Gas heizen können, dauert es noch. Denn es muss erst ein Anschluss ans überörtliche Netz geschaffen werden. Zur Heizsaison 2019/20 werde es soweit sein, so die Aussage eines Ewa-Fachmanns in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Nach den Handwerkerferien sind zwei Wochen für kleinere Kabelbauarbeiten von Telekommunikationsunternehmen vorgesehen. Zum Abschluss stehen Verbesserungen für Fußgänger und Autofahrer an. Von der Neubaugebietszufahrt „Am Bächle“ bis zur Bushaltestelle an der Winterreuter Straße entsteht ein Gehweg. Außerdem wird die Kreuzung Winterreuter/Mettenberger Straße umgestaltet. „Für viele Autofahrer war die Verkehrsführung an der Verkehrsinsel nicht eindeutig“, sagt Schmid. Viele seien sich nicht sicher gewesen, auf welcher Seite man abbiegt. Deshalb wird die Insel nun verkleinert und so gestaltet, dass sie überfahrbar ist.

Die Straßensperrung bleibt laut Schmid bis zum Abschluss der Bauarbeiten durchgehend bestehen.