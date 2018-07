Linienverkehr in Laupertshausen geändert

Wegen Kanalarbeiten kann in Laupertshausen in den Sommerferien vom 26. Juli bis einschließlich 9. September neben der Haltestelle „Brunnenweg“ auch die Haltestelle „Katholisches Gemeindehaus“ nicht angefahren werden. Im Friedhofsweg beim Friedhof in Richtung Ellmannsweiler wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Stadtwerke bitte die Fahrgäste, auf diese Ersatzhaltestelle auszuweichen. Diese Ersatzhaltestelle sowie die Haltestellen Nelkenweg, Spielplatz, Ellmannsweiler Grüner Baum können nur einseitig in Richtung Ellmannsweiler bedient werden. Die Haltestelle Freibad kann nur in Richtung Laupertshausen angefahren werden. Die Linie 215 aus Richtung Maselheim kann die Haltestelle Freibad nicht bedienen.

Weitere Informationen zu den Fahrzeiten der Linienbusse und des Anrufsammeltaxis geben die Mitarbeiter der Stadtwerke Biberach unter der Telefonnummer 07351/30250150. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und Parkhäuser kann auch auf der Homepage der Stadtwerke eingesehen werden: www.swbc.de.