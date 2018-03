Das Basarteam Laupertshausen veranstaltet am Samstag, 10. März, einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar in der Mehrzweckhalle in Laupertshausen. Der Verkauf erfolgt von 9.30 bis 11.30 Uhr. Neben Frühjahrs- und Sommerkinderbekleidung von Größe 44 bis 176, Babyzubehör, Spielwaren, Büchern, Kinderwagen und -fahrzeugen wird Kuchen zur Mitnahme angeboten. Der komplette Reinerlös des Basars geht an den krebskranken Luca und seine Familie aus Schemmerhofen. Beim Basar wird außerdem ein Spendenkässchen aufgestellt für Besucher, die direkt spenden möchten. Erlös und Spendeneinnahmen wird das Basarteam an die Familie übergeben. „Den Erlös unseres Basars spenden wir immer, wo er gebraucht wird, und wir freuen uns, wenn wir in der Nähe helfen können“, teilt das Basarteam mit.