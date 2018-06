Eine Gedenkfeier für verstorbene Kinder und Jugendliche findet am Freitag, den 15. Juni, um 19 Uhr in der Kirche St. Jakobus und Pelagius in Laupertshausen statt. Eingeladen sind betroffene Familien, deren Freunde und alle, die sie begleitet haben sowie an alle Menschen, die sich verbunden fühlen. Die Feier mit dem Titel „Tränen der Erinnerung“ ist offen für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Eingeladen sind auch Eltern, die ihr Kind während der Schwangerschaft, bei oder kurz nach der Geburt verloren haben. Zur Gedenkfeier dürfen eigene Kerzen mitgebracht und angezündet werden. Danach gibt es im Gemeindehaus Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.