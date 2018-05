Einbruch ins Sportheim

In das Laupertshauser Sportheim ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Die Täter hebelten mit brachialer Gewalt ein Fenster auf und gelangten so in die Sportgaststätte. Im Sportheim brachen sie weitere Türen auf. Des Weiteren wurden noch an zwei Lagerschuppen die Türen aufgestemmt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde nichts entwendet. Durch die aufgehebelten Türen und Fenster verursachten die Täter nach Polizeiangaben einen erheblichen Sachschaden.