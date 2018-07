Gleich doppelt schwitzen die Mitglieder von Warapu in diesen Tagen auf dem Sportplatz in Laupertshausen: Neben dem Aufbau für das Ferienlager schraubt der Verein an einem Spielplatz (SZ berichtete). Pünktlich zum Lagerbeginn am kommenden Sonntag soll dieser fertig sein. Neben Werkzeug benötigen die Helfer jede Menge Sonnencreme.

Die Sonne knallt in diesen Tagen mit voller Wucht auf das Sportplatzgelände. „Wir fangen früh an. Morgens bekommen wir immerhin keine Hitze ab“, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Jörg. Von morgens sieben bis abends um acht Uhr ist die Baustelle in Betrieb. Gut zehn Leute packen regelmäßig mit an. Hannah ist Betreuerin im Ferienlager und hat sich extra Urlaub genommen, um beim Aufbau mit dabei zu sein. „Es ist im Nachhinein schön zu sehen, dass man da etwas erschafft.“ Zuvor habe sie noch nie großartig geschraubt oder eine Flex bedient. Angst, dass etwas schief geht, habe sie nicht.

Denn das Warapu bekommt tatkräftige Unterstützung: Der Stuttgarter Verein „Kukuk Kultur“ ist mit drei Helfern vor Ort, zwei von ihnen fungieren als Bauleiter. Eine davon ist Bianca Elgas. Eigentlich baut sie mit ihrem Verein Spielplätze in Krisenländern auf. „Das hier ist für mich ein Heimatprojekt. Ich komme aus der Gegend.“

Auf dem Sportplatz entsteht ein Rundparcours mit einer Nestschaukel, einem Kletterturm und -netz, einer Wackelbrücke, eine Rutsche und einem Klettermikado. Außerdem gibt es einen Sandkasten mit Sonnensegel. Parallel könnten hier 50 Kinder toben, sagt Elgas. Durch den zirkelartigen Aufbau komme jeder zum Zug. Das ist wichtig: Denn am Ferienlager nehmen 330 Kinder teil. Nicht nur der Aufbau ist ein wahrer Kraftakt für den Verein. Denn er muss auch die Kosten für den Spielplatz stemmen. Diese liegen zwischen 60 000 und 70 000 Euro. Bisher seien 3000 Euro an Spenden zusammengekommen, sagt Michael Jörg. „Manche Menschen machen sich lieber erst ein Bild von etwas, wenn es fertig ist.“ Er hoffe, dass nach der offiziellen Eröffnung des Spielplatzes die Spendenkasse klingelt.

Bis dahin soll der Spielplatz rechtzeitig fertig werden. „Es gab schon eine erste Unwetterwarnung. Aber es läuft ganz gut.“ Auch Bianca Elgas ist optimistisch. „Wir werden es schaffen.“ Vielleicht werde man sogar schon einen Tag früher fertig.