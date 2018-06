Chorgemeinschaft Laupertshausen feiert Erdbeerfest

Alles rund um die Erdbeere bietet die Chorgemeinschaft Laupertshausen am Sonntag, 24. Juni, bei ihrem Erdbeerfest auf dem Außenhof der Festhalle in Laupertshausen an. Die über die Ortsgrenzen von Laupertshausen hinaus bekannte Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in die Halle verlegt. Für die kleinen Besucher werden Kinderschminken und Tätowierungen angeboten. Im Organisationsteam sind die Sänger, Familienangehörige und Vereinsfreunde eingespannt, bauen auf, schneiden etwa 90 Kilogramm Erdbeeren und bedienen die Gäste.