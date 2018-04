TSV Laubach feiert Meisterschaft

Der TSV Laubach hat in dieser Saison im Tischtennis-Bezirk Allgäu-Bodensee nach einjähriger Pause eine neuformierte Frauenmannschaft in der Bezirksklasse Allgäu gemeldet. Aufgestellt waren Spielführerin Monika Göppel, Lisa Seeberger, Karin Geyer, Maike Hedtke, Sabrina Zon und Katja Schoch. Der Start verlief sehr gut und so freuten sich die Laubacherinnen bereits über den Herbstmeistertitel.

Mit einer Bilanz von 14:2 Punkten sicherte sich das Team nun auch ungeschlagen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Erwähnenswert sind auch die Einzelbilanzen: Göppel führt mit einer Bilanz von 19:1 die Rangliste in der Bezirksklasse Allgäu an.

Zon belegt mit 12:1 Punkten Platz sechs, Seeberger mit 11:7 Platz acht, Hedtke mit 4:11 Platz 20 und Geyer weist eine 2:0-Bilanz auf. Die Doppel-Rangliste wird vom Laubacher Doppel Göppel/Seeberger mit 8:0 angeführt.