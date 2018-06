TSV Laubach blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Laubach haben die Mitglieder mehrere Personen in ihren Ämtern bestätigt. So bleibt für zwei weitere Jahre Reinhold Schmid Vorsitzender, Frank Meisterhans Jugendleiter und Josef Grieser Ausschussmitglied. Für Karl Feger, der nicht mehr für den Ausschuss kandidierte, wurde Gerhard Saalmüller, dessen Amt als stellvertretender Vorsitzender durch eine Satzungsänderung wegfiel, einstimmig gewählt. Auch Ehrungen standen bei der Versammlung im örtlichen Schulsaal auf dem Programm.

In seinem Bericht erwähnte der Vorsitzende Reinhold Schmid sechs Ausschusssitzungen und eine erfolgreiche Alteisensammlung mit einem Sammelergebnis von rund 81 Tonnen und die Organisation des TT-Jedermann-Turniers mit 30 Teilnehmern. Weiter berichtete er über gesellige Veranstaltungen wie Ausflug mit der Jugend, Rundenabschlussfest, Weihnachtsfeier und die Teilnahme der Jugend am Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen.

Damen werden ungeschlagen Meister

Abteilungsleiter Wolfgang Hofherr sprach über den Spielbetrieb der drei Herrenmannschaften und der Damenmannschaft. So errang beispielsweise die erste Mannschaft in der Bezirksliga Platz zwei, mit Platz drei in der Relegation erspielten sie jedoch keinen Platz in der Landesklasse. Die Damen spielten in der Bezirksklasse Allgäu und wurden ungeschlagen Meister. Sie steigen in die Bezirksliga auf. Beim Bezirkspokal nahm der TSV Laubach mit drei Mannschaften teil. Die Herren I entschieden das Halbfinale im Bezirkspokal I gegen Ringschnait für sich. Im Finale gab es nach einigen knappen Spielen einen Sieg gegen Gammertingen und somit wurde Laubach Bezirkspokalsieger 2018.

Jugendleiter Frank Meisterhans berichtete über die Ergebnisse der fünf Jugendmannschaften mit etwa 35 Jugendlichen. Diese teilen sich in jeweils zwei U18- und U14-Mannschaften sowie in eine Mädchenmannschaft U18 auf, die wie im Vorjahr im benachbarten Bezirk Allgäu-Bodensee an den Start ging. Die erste Jugendmannschaft startete in der Vorrunde in der U18 Bezirksklasse – und holte sich die Meisterschaft. Sie stiegen zur Rückrunde in die höchste Jugendklasse auf Bezirksebene auf. In der kommenden Saison startet die Mannschaft in der Landesklasse.

Außerhalb der Punktspiele gab es wieder Ranglistenausspielungen und Turniere. Bei den Bezirksmeisterschaften in Biberach stellte die Jugend mit 17 Teilnehmern wie in den Vorjahren das größte Teilnehmerfeld. Insgesamt gab es neun Podestplatzierungen zu verzeichnen, darunter vier Bezirksmeistertitel. Auch außerhalb des Trainings- und Wettkampfbetriebs gab es einige Programmpunkte. So wurde zum Beispiel beim Zeltlager am Buchsee der Saisonabschluss gefeiert.