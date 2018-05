Hausmusik Muchitsch spielt bei Maiandacht

Eine Maiandacht findet am kommenden Sonntag, 27. Mai, in der Kirche „Mariä Opferung“ in Laubach statt. Beginn ist um 14 Uhr. Die Hausmusik Muchitsch begleitet auch in diesem Jahr die Andacht mit Melodien. Das Missionsprojekt bietet anschließend im Gemeindesaal St. Michael Kaffee und Kuchen an. Der Erlös des Nachmittags kommt der Arbeit Pater Martinhos bei den Straßenkindern seiner Gemeinde St. Ignatius in der brasilianischen Stadt Cascavel zugute. Etwa 600 Kinder aus den Favelas und Straßenkinder brauchen dringend Hilfe. Diese Kinder werden regelmäßig von Martinhos Pfarrei betreut und ihre Familien mit Lebensmitteln unterstützt.