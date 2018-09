Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß bei Emeringen sind zwei Autofahrer am Freitag gegen 7.45 Uhr schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war laut Polizei unterwegs von Rechtenstein Richtung Hayingen. Von links aus Richtung Emeringen kam ein 50-jähriger Sprinter-Fahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte und dabei die Vorfahrt missachtete. Der Audi fuhr frontal in die rechte Seite des Sprinters. Das Sprinter kippte dabei. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei am Sprinter auf etwa 5000 Euro, den am Audi auf etwa 20 000 Euro. Foto: Thomas Warnack