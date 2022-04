Zwei Fußgänger von Auto gestreift

Zwei Fußgänger erlitten am Sonntag bei einem Unfall in Langenenslingen Verletzungen. Sie wurden von einem Auto gestreift.

Wie die Polizei mitteilt, ereigente sich der Unfall gegen 15 Uhr. Ein 90-Jähriger Autofahrer fuhr auf der Kreuztaler Straße in Richtung Langenenslingen. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang waren eine 59-Jährige und ein 55-Jähriger mit einem Kinderwagen am Straßenrand unterwegs. Der Autofahrer fuhr laut Polizei zu dicht an den Fußgängern vorbei. Mit dem Außenspiegel streifte er den Mann und rollte der Frau über den Fuß. Die kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus.