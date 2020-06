Bei einem Überholmanöver sind am Montag drei Fahrzeuge bei Langenenslingen zusammengestoßen.

Kurz vor 9 Uhr fuhren ein VW und ein Peugeot von Pistre in Richtung Ittenhausen hinter einem Lastwagen. Die 51-Jährige Peugeotfahrerin scherte auf einem übersichtlichen Streckenabschnitt aus und wollte den VW und den Lastwagen überholen. Als sie sich auf Höhe des VW befand scherte dessen 48-jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Dabei übersah sie den Peugeot. Die beiden Autos stießen seitlich gegeneinander. Die Peugeotfahrerin wich links in den Straßengraben aus. Im Anschluss stieß die VW-Fahrerin noch gegen den vorausfahrenden Laster. Bei dem Unfall verletzte sich die 48-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.