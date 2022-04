Yoga bei einem Wochenendkurs kennenlernen

Die VHS Donau-Bussen, Außenstelle Langenenslingen, bietet ab Freitag, 13. Mai, den Wochenendkurs „Yoga üben, Yoga leben, Yoga sein“ im Bürgersaal Langenenslingen an.

Kursleiterin Silvia Spießzeigt den Teilnehmern am Freitag, 13. Mai, von 18 bis 20.20 Uhr, Samstag, 14. Mai, von 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 15. Mai, von 9 bis 12 Uhr, gezielte, sanfte, ruhig ausgeführte, aber auch kraftvolle Bewegungsabläufe und Körperhaltungen (Asanas). zudem sind Konzentration auf die Atmung und spezielle Atemübungen (Pranayama) ein wichtiger Teil des Yoga. Sie verstärken und vertiefen die Wirkung der körperlichen Übungen und bereiten auf die Meditation vor, heißt es in einer Vorschau.

Der Kurs kostet neun Euro und eignet sich für Yogaeinsteiger, Yogawiedereinsteiger und Yogaerfahrene gleichermaßen. Anmeldung und weitere Infos unter www.vhs-donau-bussen.de.