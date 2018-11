Egal ob „Pretty woman“ oder „Life is for Living“: Wem nach musikalischen Klassikern gewesen ist, der war auf der Andelfinger Oldie Night einmal mehr gut aufgehoben. Die erfahrene Coverband „Xäv“ brachte dort mit Gitarre, Keyboard und Schlagzeug Stimmung in die Andelfinger Festhalle. Die fünfköpfige Gruppe spielte Hits vergangener Jahrzehnte. Der Veranstalter, die Andelfinger Biberzunft, war zufrieden mit dem Abend. „Es kommt gute Musik und wir haben nette Leute da. Es läuft einwandfrei“, sagte Zunftmeister Thomas Busmanis. Bester Beweis dafür: die Besucher lachten und tanzten bis in die späten Abendstunden.