Zu einem sowohl vielseitigen als auch sehr berührenden Adventskonzert haben am 2. Advent der Kirchenchor Langenenslingen und die Chöre aus Billafingen, Emerfeld/Egelfingen und Wilflingen in die festlich geschmückte St.-Konrad-Kirche in Langenenslingen eingeladen. Nach dem Einzug der Chöre in die nahezu vollbesetzte Kirche und dem Begrüßungslied des Gemeinschaftschores „Advent is a Leuchtn“ wurden in dem vielschichtigen Programm nicht nur typische Advents- und Weihnachtslieder dargeboten.

Auch in den Begrüßungen von Pfarrer Klaus Sanke und Erwin Sauter sowie den Zwischenansagen zu den jeweiligen Chorkonzerten wurde klar, dass die Adventszeit mit diesem Konzert auf etwas anderes einstimmen wolle, als auf Plätzchen backen und Glühwein trinken – obwohl diese Dinge wie auch Weihnachtsmärkte und kulinarische Genüsse ja ebenso zur Weihnachtszeit gehören. Dass aber gerade das gemeinsame Singen die Botschaft verkündet, um die es eigentlich geht – nämlich Christi Geburt - das wurde an diesem Konzertabend in dem beeindruckenden Kirchenraum unter der Gesamtleitung von Frank Boos bewegend vermittelt. Denn „Advent“ heißt wörtlich übersetzt „Ankunft“ und meint damit die Zeit der Ankunft Christi während der vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest, womit auch das Kirchenjahr beginnt. Mit der Adventszeit sind in Deutschland seit jeher eine ganze Reihe von Bräuchen verbunden wie das Flechten von Kränzen und eben auch das gemeinsame Singen von Advents- oder Weihnachtsliedern. So stimmte gleich anfangs der Wilflinger Chor mit „Es naht ein Licht“ auf das Bildnis von Licht und Dunkelheit ein und beschrieb, wie Birgit Schaut betonte, die „Sehnsucht und die persönliche Vorbereitung auf das kommende Licht“. Mit dem Wunsch nach weltumfassenden Frieden schloss sich „Ein Licht für den Frieden“ an, gefolgt von „Das ist die stillste Zeit im Jahr“ und „Zündet die Lichter der Freude an“.

Ebenfalls viel Applaus gab es für den Chor aus Emerfeld/Egelfingen für zwei traditionelle Adventslieder sowie für „Jesus, unser Retter naht“ und „Von Flügeln eines Engels berührt“. Wie anschließend Jutta Mayer vom Billafinger Chor betonte, könne man auch mit eher untypischen Adventsliedern ein Zeichen setzen, dass ein Wunder geschieht, wie es dann auch der Chor mit dem bekannten Nena-Song mitreißend bewies: „Was auch passiert, ich bleibe hier, ich geh’ den ganzen langen Weg mit Dir!“

Auch der Kirchenchor Langenenslingen als Gastgeber überzeugte mit einer musikalischen Mischung aus Tradition und Moderne und Liedern wie „In das Warten dieser Zeit“ und „Stille, ruhige Zeit“, gefolgt von der charismatischen Song-Interpretation von Hubert von Goisern „Weit, weit weg von dir“. Ein bewegender Moment war zwischen den Liedern die ehrenvolle Verabschiedung von Trudl Gobs nach 70 Jahren Mitgliedschaft im Langenenslinger Chor. Ein vielstimmiges und kraftvolles „Tochter Zion“ stimmte zum Abschluss dieses beeindruckenden Chorkonzerts als populärstes Adventslied auf die Zeit der Erwartung und Vorbereitung auf das große Fest ein, bevor ein von den Chören und der Gemeinde gemeinsam gesungenes „Macht hoch die Tür“ dieses besinnliche und in der Vorfreude begeisternde Adventssingen ausklingen ließ.