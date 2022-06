Viele Mühen für einen Windradtransport: Kreisverkehr soll abgebaut werden

Die EnBW plant im Herbst die Errichtung einer Windkraftanlage auf der Gemarkung Veringenstadt. Dafür müssen die Anlagenteile von Unlingen, über Riedlingen, Altheim und durch Langenenslingen transportiert werden. Auf Langenenslinger Gemarkung ist der Kreisverkehr in Andelfingen von nötigen Umbaumaßnahmen am heftigsten betroffen.

Spezieller Transport

Teile des Windrades, die nicht zerlegt werden können, werden mittels eines speziellen Transports zum Aufstellungsort bei Veringenstadt transportiert. Auf einem Umladeplatz in Unlingen werden die nicht zerlegbaren Turmteile und drei Rotorblätter auf so genannte Selbstfahrerfahrzeuge umgeladen und anschließend durch die Gemeinden transportiert.

Kreisel wird teilweise entfernt

Da es sich innerhalb Langenenslingens um zum Teil umfangreiche Maßnahmen handelt, waren in der jüngsten Gemeinderatssitzung Vertreter der EnBW, die das Vorgehen sowie die dafür notwendigen Maßnahmen erläuterten. Die größte Umbaumaßnahme dürfte der Kreisel in Andelfingen sein.

Der werde in Teilen weggegraben, sagt Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider. Zwischen vier und fünf Metern auf der rechten Seite, von Altheim her kommend, müssten entfernt werden, damit der Transporter möglichst gerade drüberkommt.

Stromleitungen müssen abgebaut werden

In Langenenslingen, Billafingen und Egelfingen sind die Maßnahmen etwas kleiner. Überwiegend werden Stahlplatten verlegt. In Egelfingen muss ein Teil der Stromleitungen entfernt werden. Die Stromversorgung sei aber nicht tangiert, so der Bürgermeister. Sollten Privatgrundstücke auf der Strecke des Transports betroffen sein, nehme die EnBW selbst Kontakt mit den Anwohnern auf.

Die Gemeinde wird den Zustand der Strecke mittels Videoaufnahmen vor und nach dem Transport dokumentieren, um mögliche Schäden festzuhalten. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, einen Gestattungsvertrag mit der EnBW Windkraftprojekte GmbH abzuschließen.