In ganz Deutschland blicken heute Abend Astronomie-Interessierte in den Nachthimmel, wo sich ein himmlisches Spektaktel sehen lässt: eine Mondfinsternis. Dabei gibt es zwei Plätze in der Region, wo sich diese besonders gut beobachten lässt, weil die „Lichtverschmutzung“ so gering ist – wie auch das Magazin „Geo“ in einer Auflistung kund tut: Nämlich in Ittenhausen und Indelhausen bei Hayingen. Dort wird sich der eine oder andere Hobbyastronom einfinden, um gegen 21 Uhr diese besondere Himmelskonstellation zu beobachten.

Auf der Alb wird das Himmelsereignis ab dem Mondaufgang um 20.57 Uhr zu sehen sein. Die totale Phase endet um 00.21 Uhr. Doch was ist zu sehen? „Die Erde schiebt sich zwischen den Mond und die Sonne und wirft so einen Schatten“, erklärt der Hobby-Astronom Hans-Peter Eppler aus Laichingen. In relativ seltenen Fällen sei der Mond total verdeckt. Voraussetzung für eine Mondfinsternis ist der Vollmond.

„Eine Mondfinsternis kann man schon häufiger erleben. Die nächste ist im Jahr 2019 und dann wieder eine im Jahr 2022“, weiß Eppler. Weniger oft zu sehen: „Bei dieser Mondfinsternis ist der Mars zur gleichen Zeit in einer Oppositionsstellung. Das ist eine Besonderheit an diesem Freitag. Der Mars wird sonst erst wieder in 35 Jahren so nah sein“, zeigt der 60-Jährige auf.

Im Gegensatz zur Sonnenfinsternis sei es nicht gefährlich, direkt und ohne Schutz in den Himmel zu schauen. Die Mondfinisternis habe noch einen anderen Charme. „Sie ist gerecht“, sagt Eppler und erklärt: „Jeder, der den Mond am Himmel sehen kann, kann auch die Mondfinsternis verfolgen.“ Dieser werde sich dann in einem kupferrot zeigen. „Gutes Wetter ist dabei natürlich auch eine Voraussetzung“, merkt der er an.

1970 hat der Hobbyastronom, der im Hauptberuf Apotheker ist, sein erstes Fernrohr bekommen. Das hält er auch heute noch in Ehren. „Da musste ich richtig sparen für“, denkt er zurück und muss lachen. Heute habe sich der technische Stand erheblich verbessert – vor allem mit Blick auf die digitale Fotografie, die einen Großteil seines Hobbys ausmache. Nebel, Galaxien, Planeten: Eppler verknüpft seine Beobachtungen mit der Fotografie – und hält seine Bewunderung in Bildern fest.

„Die Faszination für das Weltall liegt bei der Grenzenlosigkeit“, sagt der 60-Jährige. Es sei die Freiheit und Exaktheit, die ihn immer wieder in den Himmel schauen lassen. „Früher waren die Bewegungen im All noch wichtiger. Da ging es um Zeiten, um Kalender, um Feste und Orientierung. Und eine Berechnung ist wirklich schwierig. Deswegen ist die Beobachtung ganz wichtig“, meint Eppler.

Für alle, die auch heute Abend die Mondfinsternis bestaunen wollen, hat Hans-Peter Eppler Tipps: Er selbst hat sich sein Fernglas schon bereit gelegt. „Viele denken immer, dass sie ein großes Fernrohr brauchen, aber ein Fernglas hilft auch schon sehr“, zeigt er auf. Und weiter: „Einfach schauen. Es bedarf keiner Hektik. Man hat ausreichend Zeit, um die Mondfinsternis zu beobachten.“