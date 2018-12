Zum Ende des Jahres 2018 hat der Langenenslinger Gemeinderat die größte Baumaßnahme in der Geschichte der Gemeinde beschlossen und die Erschließung der Baugebiete Stucken und L 277/Wilflinger Straße auf den Weg gebracht. Die ersten Arbeiten sind bereits vergeben. Im Jahresinterview blickt Bürgermeister Andreas Schneider auf das zu Ende gehende Jahr 2018 und auf die Projekte für 2019.

SZ: Die Tiefbauarbeiten für die neuen Baugebiete in Langenenslingen sind vergeben. Wann können die ersten Häuslesbauer loslegen?

Schneider: Im November dieses Jahres wurden die Tiefbauarbeiten an die Firma Franz Blum GmbH aus Ittenhausen vergeben. Ich bin sehr froh, dass dieser Großauftrag innerhalb der Gemeinde bleibt und durch ein örtliches leistungsfähiges Unternehmen umgesetzt wird. Die Firma Blum hat zugesagt, sobald es die Witterung erlaubt, im kommenden Jahr mit den umfangreichen Baumaßnahmen zu beginnen. Da sich das Wetter und gegebenenfalls ein Wintereinbruch nicht voraussagen lässt, kann auch kein definitiver Termin bezüglich dem Start der privaten Bauarbeiten genannt werden. Die Verwaltung befindet sich gerade in der abschließenden Planung der Vermessung. Hier sind noch wenige Details zu klären. Sobald dies erfolgt ist, wird das Gesamtgelände einer Vermessung unterzogen, so dass hiernach die Flurstücksnummern der Baugrundstücke sowie deren Größe vorliegen. Anschließend ist geplant, zu Beginn des neuen Jahres eine öffentliche Veranstaltung durchzuführen, in der Bauinteressenten ihren Wunschplatz bereits reservieren können. Dies soll relativ frühzeitig erfolgen, damit parallel zu den durchgeführten Erschließungsarbeiten die privaten Planungen vorangetrieben werden können. Im Idealfall kann somit gleich nach teilweiser Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen mit den privaten Bauvorhaben begonnen werden.

Was waren für Sie weitere herausragende Ereignisse im Jahr 2018 in Ihrer Gemeinde?

Aus gemeindlicher Sicht bin ich mit dem Verlauf des Jahres 2018 sehr zufrieden und auch sehr dankbar über das, was alles im Miteinander erreicht werden konnte. Es gab auch 2018 einige Ereignisse, die unsere Gemeinde geprägt haben oder prägen werden. Zum einen möchte ich hier den 85. Geburtstag unseres Ehrenbürgers und Landrat a. D. Dr. Wilfried Steuer erwähnen. Bei herrlichstem Sonnenschein wurde in Emerfeld ein sehr schönes Fest gefeiert, bei dem viele Vertreter der örtlichen Musikkapellen in einer wohlklingenden Gemeinschaft ihre Geburtstagsgrüße an unsere Ehrenbürger und jahrelangen Förderer der Blasmusik überbrachten. Dieser Tag war sicherlich ein Highlight im Jahr 2018. Die Ansiedlung der Firma Ensutec in unserem neu geschaffenen Gewerbegebiet Altheimer Straße im Ortsteil Andelfingen war für die Gemeinde, aber auch für mich persönlich ein besonderes Ereignis. In Rekordzeit haben wir hier mit viel Unterstützung der verschiedensten Akteure die Grundlagen für diese Unternehmensansiedlung geschaffen. Für unsere Raumschaft sowie speziell für unsere Gemeinde ist die Ansiedlung dieses hoch innovativen Unternehmens auch im Hinblick auf die Zukunft ein sehr großer Gewinn. Kurz vor dem Jahresende wurde vom Gemeinderat auch noch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in unserem neu geschaffenen eingeschränkten Gewerbegebiet entlang der L 277 im Ortsteil Langenenslingen beschlossen. Ich bin überzeugt davon, dass die Kombination aus den bestehenden örtlichen Betrieben und eines Nahversorgers unsere Gemeinde nachhaltig stärken wird und für die weitere zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde wichtig ist.

Die Betreiberin der Kinderkrippe „Spatzennest“ hat zum Ende des Kindergartenjahres 2019 den Vertrag mit der Gemeinde gekündigt. Es muss eine neue Krippe gebaut werden. Gibt es dafür schon konkrete Pläne?

Nachdem wir die entsprechende Kündigung erhalten haben und mit der Betreiberin ein persönliches Gespräch geführt wurde, sind wir von Seiten der Verwaltung in die Vorplanungen eingestiegen. Ein erster Planentwurf dient derzeit als Diskussionsgrundlage mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS). Durch den KVJS gibt es klare Vorgaben hinsichtlich des Raumprogramms und der Größe der verschiedenen Räumlichkeiten. Gegenstand unserer Betrachtungen sind derzeit die Mietwohnungen, welche sich in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Kindergarten im Ortsteil Langenenslingen befinden. Sofern es uns gelingt, das vorgegebene Raumprogramm an dieser Stelle umzusetzen, wäre dies sicherlich die beste und vernünftigste Lösung. Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang besteht aber hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung, da wir ja bereits zum neuen Kindergartenjahr ab September 2019 eine tragfähige Lösung benötigen. Nach derzeitigem Stand kann den Eltern zu diesem Zeitpunkt lediglich eine Übergangslösung angeboten werden. Zu Beginn des neuen Jahres werden daher umfangreiche Abstimmungsgespräche notwendig werden, um die Ausgestaltung einer notwendigen Übergangslösung zu erreichen.

Welche wichtigen Projekte werden den Gemeinderat außerdem im kommenden Jahr beschäftigen?

Neben den laufenden Unterhaltungs- und Investitionstätigkeiten, welche jährlich anfallen, werden uns 2019 nochmals die Gaserschließung und der Breitbandausbau beschäftigen. Des Weiteren planen wir auch noch in weiteren Ortsteilen in die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen oder zumindest in die vorbereitenden Untersuchungen einzusteigen. Aufgrund der Notwendigkeit im Jahr 2019, eine Kinderkrippe zu bauen, musste das ursprünglich geplante Thema der Schulsanierung nochmals verschoben werden.

Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente des Jahres 2018?

Auch im zurückliegenden Jahr 2018 gab es aufgrund der vielen zu bearbeitenden Themen viele emotionale Momente. Viele Themen und auch die damit verbundenen Entscheidungen wirken sich unmittelbar auf einzelne Personen aus und sind daher zum Teil mit starken Emotionen belegt. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Themen gab es sicherlich nicht den einen herausragenden emotionalen Moment, sondern einen bunten Blumenstrauß, sowohl in positiver als auch teilweise in negativer Hinsicht.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Bei der großen Anzahl an Vereinen in unserer Gemeinde gibt es fast jedes Jahr entsprechende Jubiläen zu feiern. Gemäß unserem Veranstaltungskalender für das Jahr 2019 steht das 70-jährige Jubiläum des Sportvereins Langenenslingen (SVL) an. Darüber hinaus gibt es aber über das ganze Jahr hinweg viele Veranstaltungen der örtlichen Vereine, welche einen Besuch wert sind.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Ich wünsche mir, dass sich auch weiterhin so viele Personen für unsere Gemeinde einsetzen. Insbesondere im ehrenamtlichen Bereich ist dies in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und verdient größte Anerkennung und Respekt. In unseren neun Ortsteilen wünsche ich mir auch weiterhin ein friedvolles und kollegiales Miteinander, wie es auch bisher stets der Fall war. Im Vorgriff auf die Kommunalwahl 2019 wünsche ich mir, dass weiterhin Personen aus unserer Gemeinde bereit sind, sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in den zu wählenden Gremien zur Verfügung zu stellen. Denn nur mit engagierten Personen, welche Wert auf eine zielorientierte und konstruktive Zusammenarbeit legen, können wir unsere Gemeinde weiter voranbringen und die Rahmenbedingungen für eine weitere gedeihliche Entwicklung schaffen.

Ich darf mich abschließend bei allen Einzelpersonen, Vereine, aber auch Unternehmen bedanken, die sich im zurückliegenden Jahr für die Entwicklung unserer Gemeinde eingesetzt haben. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank im Namen der Gemeinde Langenenslingen.