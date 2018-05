Über 200 „Fußballheldinnen“ und „Fußballhelden“ sind eine Woche nach Spanien gereist, und Tobias Pfeil vom SV Langenenslingen war mit dabei.

Im Rahmen der Aktion Ehrenamt rief der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit dem offiziellen Kooperationspartner KOMM MIT bereits zum dritten Mal den Ehrenamtspreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ aus. Gemeinsam mit allen Fußball-Landesverbänden und -Kreisen wurden engagierte Jugendfußballtrainer/innen und -leiter/innen gesucht, die zwischen 16 und 30 Jahre alt sind und sich in und um ihre Vereine durch herausragenden ehrenamtlichen Einsatz besonders verdient gemacht haben. Jeder der bundesweit 272 Fußballkreise durfte eine „Fußballheldin“ bzw. einen „Fußballhelden“ küren. Im Bezirk Donau wurde Tobias Pfeil vom SV Langenenslingen im Winter vergangenen Jahres mit diesem Titel ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung war eine Einladung zur fünftägigen „Fußballhelden- Bildungsreise“ nach Santa Susanna verbunden.

Mit Bussen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands ging es mit der Anreise los, wobei während der langen Fahrt schon die ersten Freundschaften geschlossen wurden. Kaum in Spanien angekommen, wurden zunächst auch schon die Gruppenfotos der einzelnen Landesverbände gemacht. So auch von den Teilnehmern aus Württemberg, zu denen Tobias Pfeil, zehn weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Florian Frentz, Frank Scheffold und Christian Hofberger als Vertreter und Referenten des Württembergischen Fußballverbands gehören.

Daraufhin hatten die „Fußballheldinnen“ und „Fußballhelden“ Zeit, die neue Umgebung zu erkunden und weitere Kontakte innerhalb und außerhalb des eigenen Verbands zu schließen. Auf der Begrüßungsveranstaltung am Abend konnte man schließlich noch einen groben Ausblick auf die bevorstehende Woche erhaschen, ehe die nächsten zwei Tage, wie sollte es anders sein, auf dem Fußballplatz verbracht wurden. Die Trainings- und Lehreinheiten des Programms standen getreu unter den Mottos „Wir wollen den Ball“, „Wir suchen und gewinnen jedes persönliche Duell“ und „Wir finden unter Zeit-, Raum- und Gegnerdruck die beste Lösung“.

Die Teilnehmer/innen wurden zum einen in Trainergruppen, anhand des Mannschaftsalter, deren Trainer diese in der Freizeit sind und zum anderen in eine Jugendleitergruppe zugeteilt, in welchen die Mottos, jeweils von zwei Vertretern der Landesverbände, näher gebracht wurden. Im Fall von Tobias wurden die spannenden Theorie- und Praxisinhalte durch Daniel Schneider (Sächsischer FV) und Michael Dörr (Hessischer FV) hervorragend herausgearbeitet. Des Weiteren konnten alle Teilnehmer bei einem kleinen Turnier, welches verschiedene Spielformen und sogar Beach-Soccer beinhaltet, ihr eigenes fußballerisches Können beweisen.

An den einzelnen Abenden folgten jeweils Vorträge zu verschiedenen Themengebieten, wie zum Beispiel Sportverletzungen und Trainingsplanung. Besonders nennenswert war hierbei der Vortrag des ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichters Lutz Wagner, welcher seinen Vortrag sowohl informativ, aber auch auf eine lockere und lustige Art und Weise ausführte. Darüber hinaus konnte man sich im Anschluss der jeweiligen Vorträge einem fachlichen Austausch mit den erfahren und hochqualifizierten Referenten und rege Diskussionen mit den anderen „Fußballheldinnen und –helden“ in der Hotellobby anschließen.

Doch neben der Weiterbildung sollte auch die Freizeit nicht zu kurz kommen und so folgte am Donnerstag das Highlight der Reise. Mit den Bussen brach man zu Stadtbesichtigung nach Barcelona auf, wobei auch ein Besuch des legendären Camp Nou, dem Fußballtempel des FC Barcelona, anstand.

Am letzten Tag wurde schließlich noch ein Training mit dem deutschen Nationaltrainer der Futsalnationalmannschaft Marcel Loosveld absolviert, wobei auch mithilfe des anschließenden Interviews wertvolle Tipps und Tricks zum Futsal-Training vermittelt werden konnten.

Den letzten Abend verbrachten alle gemeinsam auf einer Finca bei traditionellem, spanischen Essen, bevor sich die Wege wieder trennten.

Alles in allem war die Reise ein voller Erfolg, da nicht nur die vielen Erlebnisse und Trainingsimpulse mit nach Hause genommen werden konnten, sondern auch Freundschaften und Kontakte geknüpft wurden. So kann neben der persönlichen Weiterentwicklung und dem Aufbau eines Netzwerks auch der SV Langenenslingen durch die Weiterbildung seiner jungen Talente und neu gewonnenen Impulse profitieren.