Ein spektakulärer Unfall hat sich am Sonntagmorgen in Emerfeld ereignet. Gegen 8.50 Uhr ist eine Autofahrerin infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit im Nebel auf eine Hauswand und Garage gekracht. Die Fahrerin musste vom Notarzt vor Ort versorgt werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden, da in der Garage zwei weitere Autos aufeinandergeschoben wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.