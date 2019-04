Die bisherige Vorstandschaft führt die Sportkegler aus Egelfingen weitere zwei Jahre. In der Jahresversammlung blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr zurück, in dem die 30-Jahr-Feier der Höhepunkt war.

Nach dem Totengedenken für das verstorbene aktive Mitglied Reinhard Zielonka trug der Vorsitzende Ewald Müller seinen Rechenschaftsbericht über die Arbeit der Vorstandschaft vor. Dabei lobte er die engagierte und gute Zusammenarbeit und freute sich, dass es entgegen des derzeitigen Trends beim KSC Egelfingen bei der Ämterbesetzung nie Probleme geben würde.

Als Schriftführer zeigte Ewald Müller in seiner bekannt trockenen Art das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres auf. Als Highlight brachte er die 30-Jahr-Feier in Erinnerung, wo verdiente Mitglieder geehrt wurden und Gerhard Schönberger zum Ehrenmitglied ernannt werden konnte. Sportwart Alfred Danner zeigte sich mit dem vergangenen Sportjahr insgesamt zufrieden. Die Integration der neu hinzu gekommenen Sportkegler gelang gut, was auch auf den guten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften und die Zuverlässigkeit jedes Einzelnen zurückzuführen war. Damenwartin Karin Krenscholek war mit den aktiven Damen und dem erreichten dritten Platz in der Gemischtenstaffel sehr zufrieden.

Kassier Gerhard Schönberger konnte nach drei Jahren wieder von einer Zunahme des Vereinsvermögens berichten. Gabi Müller und Xaver Schmidt bestätigten ihm eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die anschließende Entlastung nahm Bürgermeister Andreas Schneider vor, die einstimmig erfolgte. Auf Vorschlag der Versammlung fungierte Bürgermeister Schneider auch als Wahlleiter. Zuvor gab Schneider zu verstehen, dass es in der heutigen Zeit wichtig sei, dass es noch Personen gebe, die Verantwortung, sprich Ehrenämter, übernehmen. Bei den Wahlen wurden Ewald Müller als Vorsitzender und Schriftführer, Karin Krenscholek als zweite Vorsitzende und Frauenwartin, Gerhard Schönberger als Kassier und Alfred Danner als Sportwart einstimmig wiedergewählt. Kassenprüfer sind Sascha Haschke und Wolfgang Wiener.