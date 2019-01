Zwei Verletzte hat ein Unfall am Donnerstag in Langenenslingen gefordert. Gegen 17 Uhr fuhr eine 18-Jährige von Langenenslingen in Richtung Friedingen. Von links aus der Schattenweiler Straße kam ein 24-Jähriger. Der missachtete mit seinem VW die Vorfahrt der Frau und stieß mit ihrem Smart zusammen. Der Rettungsdienst brachte beide mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Laut Polizeiangaben beträgt der Schaden an den Autos rund 10 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Tipp der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird. So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus.