Von der Straße abgekommen

Am Dienstag kam das Auto einer Frau bei Langenenslingen ins Schleudern. Kurz vor 9 Uhr fuhr die 31-Jährige mit ihrem VW von Ittenhausen in Richtung Pflummern. In einer Kurve kam ihr Auto mit den Reifen auf den Seitenstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie wohl, so dass ihr Seat ins Schleudern geriet. Im Wald kam das Auto von der Straße ab und streifte einen Baum. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden, den die Polizei auf etwa 5000 Euro schätzt. Die Beamten nahmen den Unfall auf und verwarnten die Fahrerin.