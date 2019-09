Vom Familiebetrieb zum weltweiten Unternehmen: Geschäftsführer für 50 Jahre geehrt

1969 hat Erwin Dressler seine Ausbildung als Mechaniker im Betrieb seines Vaters in Langenenslingen begonnen und damit vor genau 50 Jahren. Heute steht er zusammen mit seinem Bruder Uwe an der Spitze des Unternehmens.

Das seltene Jubiläum ehrte die Handwerkskammer Ulm mit einer Urkunde für „treue Pflichterfüllung“, überreicht vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Rolf Schäfer und unterschrieben von Präsident Joachim Krimmer und Hauptgeschäftsführer Dr. Tobias Mehlich.

Was damals ein kleiner Familienbetrieb war, hat sich zu einem weltweit agierenden Unternehmen in der Metallbranche entwickelt, mit ein Verdienst des Geehrten, wie Schäfer am Montagnachmittag bei seinem Besuch in Langenenslingen feststellte.

1956 war der Betrieb von Erwin Dressler Senior gegründet worden. 1980 wurde er in die Dressler Metallverarbeitung GmbH geführt, Vater und Sohn Erwin, der 1983 die Meisterprüfung ablegte, übernahmen die Geschäftsführung. 1992 übergab der Vater den Betrieb an seine Söhne Erwin und Uwe Dressler, die den Betrieb seither als Geschäftsführer leiten. Waren damals 20 Mitarbeiter beschäftigt, so sind es heute rund 250. Mit Erwin Dresslers Söhnen Andreas und Dominik ist bereits die nächste Generation eingebunden. Außer ihnen nahm an dem feierlichen Termin auch der kaufmännische Leiter der Firma, Wolfgang Bold, teil.

Rolf Schäfer sprach Erwin Dressler Respekt und Anerkennung für das Geleistete aus, für seinen Einsatz für die Mitarbeiter, Kunden und für die Region. „Solche Unternehmen gibt es nicht viele“. Er sprach bei der Dressler Metallverarbeitung GmbH von einem „Vorzeigebetrieb“ und meinte, nicht nur Erwin Dressler, sondern allen Beteiligten könne man gratulieren. 50 Jahre Erfolg sprächen für sich.

Die Ehrung nutzten die Geschäftsführer und ihr kaufmännischer Leiter zu einem Gedankenaustausch mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Darin wurde der harte Wettbewerb in der Branche deutlich, die Erwartung der Kunden, Qualität immer günstiger zu erhalten, obwohl die Kosten sich erhöhten. Dennoch bekannten sie sich zum Standort in Langenenslingen, was sich auch in einer aktuellen Erweiterung ausdrückt. Die Brüder Dressler verschwiegen nicht, dass sich die Rezession seit kurzem auch auf ihre Firma auswirke, zeigten sich aber optimistisch, ihr begegnen zu können. Erwin Dressler erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die schwierige Situation vor zehn Jahren, als der Umsatz einbrach. Auch diese Krise habe man überwunden. „Wir sind positiv eingestellt“. Schäfer unterstrich in diesem Zusammenhang die Stärke der familiengeführten Firmen in Baden-Württemberg wie jene der Dresslers, auf die man stolz sei. Sie seien flexibel und anpassungsfähig. Ihr Interesse gälte auch den Mitarbeitern.

14 junge Menschen in Ausbildung

Dies bestätigte Erwin Dressler, der von langjährigen Beschäftigten sprach, die der Firma die Treue halten würden. Dass sich die Erreichbarkeit der Firma in Langenenslingen mangels flächendeckenden öffentlichen Nahverkehrs gerade für Auszubildende als schwierig gestalten könne, wurde ebenfalls angesprochen. Auch Absagen müsse man deshalb in Kauf nehmen. Aktuell werden 14 junge Menschen ausgebildet, darunter als Feinwerkmechaniker neu zwei Flüchtlinge aus Afghanistan. Schäfer betonte die Bedeutung der Schulstandorte, für die man sich stark machen müsse. Er hob den Stellenwert des Handwerks hervor und animierte die jungen Leute, als Handwerker mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln.