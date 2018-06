Vier Wonneproppen sitzen im Nest auf dem Lupusturm

Der Storchennachwuchs auf dem Lupusturm in Wilflingen hat am Mittwochabend Besuch von der Storchenbeauftragten Ute Reinhard bekommen. Die vier Jungstörche, die zwischen 3,2 und 3,5 Kilogramm auf die Waage bringen, sind schon weit gediehen. Bei den Nestbeobachtungen am 19. Mai waren es gar fünf Junge, ist auf der Homepage der Störche Oberschwabens zu lesen. Aber anscheinend war es dann aber wohl doch etwas zu viel für die Eltern. Bei der nächsten Horstkontrolle zehn Tage später wurden nur noch vier Schnäbelchen gezählt. Aber auch vier Kinder wollen gefüttert sein und fressen eine ganze Menge, denn immerhin nimmt jedes Störchlein vom Schlupf bis zu seinem Ausflug das bis zu 50-Fache seines Anfangskörpergewichts zu. Ein Mensch würde bei vergleichbarer Gewichtszunahme nach Ablauf seiner ersten zehn Lebenswochen etwa zweieinhalb Zentner wiegen. Die Eltern haben reichlich Futter angeschleppt, denn die Jungen bringen ein ordentliches Gewicht auf die Waage. Nachdem die Kleinen einen Ring an den Fuß bekommen hatten, säuberte Ute Reinhard das Nest und ließ die Kleinen auf ihrem Turm mit schöner Aussicht wieder alleine.