Die Volkshochschule Donau-Bussen verfügt bei zwei Kursangeboten in Langenenslingen noch über freie Plätze.

„Näh, was Dir gefällt“: Die VHS-Außenstelle Langenenslingen bietet im Oktober einen Nähkurs für Erwachsene unter der Leitung von Monika Junghänel an. Der zweitägige Kurs findet jeweils am Samstag, 13. und 20. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Grundschule Langenenslingen statt. Anziehsachen, Wohnaccessoires oder Geschenke, die Kursteilnehmer entscheiden selbst, was sie bei diesem Kurs gerne nähen möchten. Die Kursleiterin möchte dabei mit Rat und Erfahrung zur Seite stehen. Mitzubringen sind ein Schnitt für die Näharbeit, den Stoff dazu, passendes Nähgarn, Schere, Stecknadeln und die gegebenenfalls benötigten Knöpfe, Reißverschlüsse oder ähnliches und die eigene Nähmaschine. Gebühr: 40 Euro.

Motorsägen-Grundlehrgang: Die VHS-Außenstelle Langenenslingen bietet an mehreren Terminen einen Motorkettensägen-Grundlehrgang unter der Leitung von Alfred Rautenberg an. Bei bestandenem Abschluss erhält man die Bescheinigung zum Motorsägen-Grundlehrgang. Die zweitägigen Kurse finden am 5. und 6. Oktober, am 9. und 10.November, am 8. und 9. Februar sowie am 8. und 9. März jeweils am Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist bei Alfred Rautenberg, Zollernstraße 6 in Billafingen. Erlernt wird die Handhabung und Pflege der Motorsäge nach dem vorgegebenen Lehrgangskonzept der Landesforstverwaltung. Großen Wert wird auf die Sicherheit gelegt. Mitzubringen ist die eigene Motorsäge, Schnittschutzschuhe, Helm mit Gehörschutz, Handschuhe und Schnittschutzhose mit. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Gebühr: 85 Euro. Ansprechpartner bei Fragen ist Alfred Rautenberg, Telefon 0152/24165630.