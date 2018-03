Wenn Kardinal Karl Lehmann am 21. März im Dom zu Mainz beigesetzt wird, sind unter den Trauergästen auch Verwandte aus Langenenslingen. Lehmann selbst wurde zwar in Sigmaringen geboren, seine Eltern stammen aber aus Langenenslingen. Als Kind verbrachte er die Ferien bei seiner Großmutter und ging gegen Kriegsende knapp ein Jahr in die Langenenslinger Grundschule. Lehmanns Cousins, Moritz Miller und Anton Waldner, und Schulkamerad Alois Blum erinnern sich.

Es war Krieg, der Vater von Karl Lehmann in Russland. Lehmanns Mutter Margarete, genannt Gretel, zog 1944 mit ihren beiden Söhnen nach Langenenslingen zur Großmutter Bertha Waldner, geborene Dossenberger. Die Kinder durften die Dorfschule besuchen; die Klassen eins bis vier wurden gemeinsam unterrichtet.

Als Kind sei der Karl öfters bei der Oma zu Besuch gewesen, half in den Ferien auf der Landwirtschaft. Daran erinnert sich Schulkamerad Alois Blum. Er sei nicht lange in Langenenslingen in die Schule gegangen. Knapp ein Jahr haben die beiden gemeinsam die Schulbank gedrückt. Nach der vierten Klasse verließ Lehmann die Langenenslinger Schule in Richtung Sigmaringen. Dort sei er dann ins Konvikt gegangen. Zum 50. Geburtstag schrieb Blum ihm einen Brief und bekam auch Antwort. „Den Brief habe ich heute noch“, sagt er, die Freude darüber schwingt in seiner Stimme mit. Zwar schrieb Lehmann, dass er wegen vieler Termine nicht zur 50-Jahr-Feier kommen könne, versprach aber, die Jahrgänger ins Gebet mit einzuschließen.

Kommunion gefeiert

An die Kinderzeit im Krieg erinnert sich auch Moritz Miller, ältester Cousin des verstorbenen Kardinals. Karl Lehmann war damals neun Jahre alt und feierte seine Kommunion in Langenenslingen. Kurz darauf sein die Besatzung im Dorf eingetroffen. „Am 23. April 1945“, sagt Miller. Einige Begegnungen mit seinem Cousin hatte Anton Waldner, der sich mit der Familiengeschichte auseinandersetzt. Das große Vorbild für die Zukunft ihrer Söhne sei für Mutter Gretel der Großonkel gewesen – Dr. Karl Waldner. 1874 geboren, wurde er später Pfarrer und hatte einen Doktortitel. Margarete Lehmann selbst sei „eine Zierde der Schule“ gewesen, weiß Waldner aus Erzählungen von Verwandten. Als der junge Karl das Priesterstudium aufnehmen wollte, habe sie ihn nicht gedrängt. Ihre Antwort sei gewesen: „Wenn du meinst?“ Karl Lehmanns Art mit den Menschen umzugehen, schreibt Cousin Waldner den Genen zu. Schon der Urgroßvater und der Großvater seien Bürgermeister gewesen, der Vater war Lehrer. Alle hatten viel Umgang mit den Menschen und kümmerten sich um sie. Im Priesterseminar in Freiburg habe man Lehmanns Qualitäten erkannt. „Sie habe ihn rausgeworfen nach Rom“, habe Lehmanns Mutter Waldners Mutter erzählt.

Anton Waldner hatte ein besonderes Verhältnis zu seinem verstorbenen Cousin. Persönlich sah er ihn zuletzt bei seiner Verabschiedung am 16. Mai 2016 in Mainz. In Langenenslingen war er in den vergangenen Jahrzehnten eher selten. „Je höher einer in der Kirche nach oben kommt, desto mehr muss sich die Verwandtschaft zurückhalten“, sagt Cousin Waldner. Zur Großmutter hatte der verstorbene Kardinal immer einen guten Draht. Ihr Grab habe er in Langenenslingen besucht.

Lehmann pflegte mit Helmut Kohl eine Freundschaft und ging mit ihm am Rhein spazieren, weiß Waldner zu berichten. Hillary Clinton war zu Besuch in Mainz, zu Zeiten als ihr Mann US-Präsident war. Lehmann habe sie damals durch den Dom geführt. Waldner vermutet, dass Kohl dieses Treffen organisiert habe.

Beigesetzt wird der am vergangenen Sonntag verstorbene Kardinal Karl Lehmann am 21. März in der Bischofsgruft des Mainzer Doms. Eine Abordnung der Langenenslinger Verwandtschaft wird daran teilnehmen.