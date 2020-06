Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach der vermissten Mladenka Nusser aus Langenenslingen, ist erledigt. Die Frau meldete sich am frühen Sonntag persönlich bei der Polizei in Reutlingen. Mittlerweile befindet sie sich in einem Krankenhaus. Das teilte die Polizeidirektion Ulm mit.