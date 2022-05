Verletztes Reh verendet nach Kollision

Unerwartet für einen Autofahrer sprang am Dienstag bei Langenenslingen ein Reh auf die Straße. Das berichtet die Polizei. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW von Egelfingen in Richtung Billafingen. Das Reh kreuzte die Straße von links nach rechts. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Tier an. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 2500 Euro. Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen.