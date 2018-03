Vandalen beschädigen Biberbrunnen

Die Biberfigur ist kaputt, der Wasserauslauf abgerissen und die schwere Steinplatte liegt am Boden. In der vergangenen Woche wurde ein Brunnen in Andelfingen massiv beschädigt. „Der Vandalismus nimmt immer mehr zu“, sagt Lothar Kösler. Er betreut zusammen mit Thilo Borst den Brunnen im Ehrenamt. Die beiden haben sich entschlossen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Jahrelang sei der Brunnen vernachlässigt worden, bis ihn vor drei Jahren der Ortschaftsrat bei der Aktion „Tätiger Umweltschutz“ aus dem Dornröschenschlaf weckte. Die Bepflanzung wurde damals zurückgeschnitten und die Bank neu gestrichen. Kösler und Borst säuberten den Brunnen, setzten ihn in Gang und besorgten eine Biberfigur, die seitdem auf dem Brunnen thront. Ein Biber deshalb, weil die Figur das Symbol der Andelfinger Fasnet ist.

Kösler, der zusammen mit Borst den Brunnen das ganze Jahr über betreut und auch abends immer mal wieder vorbeischaut, ob alles in Ordnung ist, vermutet, dass der Brunnen vergangenen Donnerstag kaputt gemacht wurde. Die Vandalen müssen massive Gewalt angewendet haben. Die Platte, auf dem der Biber befestigt ist, wiege bestimmt 100 Kilogramm, sagt Kösler. Sie wurde heruntergestoßen, dabei ging die Figur kaputt und die Brunneneinfassung wurde beschädigt.

Auch auf den Wasserauslauf hatten es die Vandalen abgesehen. „Den haben sie nicht einfach abgeschraubt, den haben sie herausgerissen“, sagt der Andelfinger. 300 bis 400 Euro werde die Reparatur kosten, vermutet der Andelfinger. Und ob er wieder eine Biberfigur finde, sei fraglich. Aber die Männer wollen den Brunnen wieder Instand setzen und Anzeige bei der Polizei erstatten werden sie auch.