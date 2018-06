Bereits zum zweiten Mal kommt „Uschi - die ultimative Schraddelinitiative“ in die Kulturscheune nach Langenenslingen. Am Samstag, 16. Juni, ab 21 Uhr, heißt es: „We schraddel for you“. Vier gestandene Herren, jeder mit reichlich musikalischem Background, machen das, was sie am wenigsten können: Akustische Gitarre spielen.

In Kombination mit perfektem Satzgesang und ausgefeilten Arrangements bietet ihre außergewöhnliche Songauswahl jede Menge überraschende Momente für einen lauschigen, rock-poppigen und unterhaltsamen Abend!. Dabei sind. Jack Schmid (Bass, Gitarre), Stephan Fürgut (Gitarre), Marcus Agarico (Gitarre, Percussion) und Christoph Roser (Gitarre).