Ungarische Priester informieren sich über Seelsorge vor Ort

Acht ungarische Priester aus der Diözese Vac haben die Seelsorgeeinheit in Langenenslingen besucht. Der Anlass des Treffens sind Umstrukturierungspläne in der ungarischen Diözese.

Die Priester wollten sich Erfahrungen holen, wie Zusammenarbeit der Gemeinden in Deutschland innerhalb einer Seelsorgeeinheit funktioniert. Begleitet wurde die Gruppe von dem Bischöflichen Beauftragten für Ausbildung der Diakone, Eric Thouet, und dem Geschäftsführer des Internationalen Diakonischen Zentrums, Diakon Stein, sowie Pfarrer Heinrich Maria Burkard aus Heiligkreuztal.

Zunächst stellte Pfarrer Klaus Sanke die Entwicklung der Seelsorgeeinheit Langenenslingen und seiner ehemaligen Seelsorgeeinheit Hohenlohe-Ebene vor. Danach ging Diakon Stein ausführlich auf die Besonderheiten des Rottenburger Modells ein. Den Abschluss bildete Pfarrer Heinrich-Maria Burkard, der seine Erwartungen an Seelsorgeeinheiten darstellte.

Nach einer ausgiebigen Mittagspause fuhr die Gruppe zunächst nach Wilflingen, wo die Kirche vorgestellt wurde und Anita Oder ihre Aufgaben als gemeinsame Kirchenpflegerin umriss. Julia Glaser stellte ihr Arbeitsgebiet als Pastoralreferentin vor. Danach fuhr die Gruppe in die Wallfahrtskirche Ensmad, in der Diakon Kauss seine Aufgabenfelder darstellte. Den Abschluss der Fahrt bildete der Besuch in Egelfingen mit einem ausführlichen Gespräch mit der gewählten Vorsitzenden des gemeinsamen Ausschusses, Cornelia Metzger. Für die Gruppe war es ein interessanter Tag mit vielen unterschiedlichen Eindrücken.