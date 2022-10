Unfall mit einem Wildschwein

Am Montag ist es zu einem Unfall bei Langenenslingen gekommen. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 63-Jähriger in einem Seat auf der L 275 von Friedingen nach Ittenhausen. Mehrere Wildschweine überquerten die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste eines der Wildschweine. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 5000 Euro. Ein Jagdpächter beseitigte das verendete Tier.

Laut Polizei werden Schäden durch Wildunfälle am eigenen Auto durch die Teil- und die Vollkaskoversicherung beglichen, manchmal jedoch nur bei Haarwild. Für eine schnelle Bearbeitung ist eine Bescheinigung über den Wildunfall hilfreich. Die kann vom Förster oder Jagdpächter stammen, aber auch von der Polizei.