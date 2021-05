Umweltschonend und innovativ

Von Andelfingen aus in alle Welt: Nachdem sich die ensutec Products GmbH in der Gemeinde niedergelassen hat, dürfte der Name des Ortes bald internationale Bekanntheit finden. Denn das Unternehmen liefert seine Anlagen in viele Länder. Das Interesse an der patentierten Technik, die Firmenchef Thomas Mayer entwickelt hat, wächst stetig, auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Die Schlichtheit der neugebauten Produktionshalle am Ortsrand von Andelfingen ist Botschaft. Hier installieren ensutec-Mitarbeiter in blaufarbene Schaltschränke hochsensible Technik, die nur ein Ziel verfolgt: Sie soll den Verbrauch von Lacken, die in allen Industriebereichen verwendet werden und deren Overspray und Lackstäube die Umwelt enorm belasten, deutlich reduzieren.

Firmenchef Thomas Mayer erklärt die von ihm entwickelte und mit mehreren Patenten geschützte Technik: „Beim Lackieren – egal ob in der Auto – oder Flugzeugindustrie, bei der Herstellung von Holz-, Kunststoff und Lederprodukten oder auch in der Lebensmittelindustrie – wird Lack mit Druckluft versprüht. Ich habe, sehr vereinfacht ausgedrückt, die Druckluft unter Strom ge-setzt: Dadurch werden die winzigen Lacktropfen beim Versprühen noch kleiner und verteilen sich viel besser. Das sorgt nicht nur für ein optimiertes Lackierergebnis, sondern spart auch zehn bis 20 Prozent an Lack ein.“ Zugleich werde der Verbrauch an Druckluft deutlich reduziert – die Folge: „Unternehmen, die unsere airmatic-Technik einsetzen, können ihre Kosten signifikant senken. Und außerdem tun sie noch Gutes für die Umwelt.“

Das hört sich einfach an, verlangt aber naturgemäß hochentwickelte Technologie. Seit 2006 arbeitet Thomas Mayer an seiner Entwicklung. Damals machte sich der gebürtige Riedlinger mit einem kleinen Büro für Umwelt- und Oberflächentechnik selbständig, tüftelte aber in der Freizeit und vor allem in zahllosen Nachtstunden an seiner Idee, die Druckluftgeräte der Lackierindustrie zu verbessern. In der Garage und später dann im Kuhstall des elterlichen Bauernhofes baute er seine ersten Anlagen.

Vor genau zehn Jahren gründete er die Firma ensutec Products GmbH. Der Durchbruch kam, nachdem die von Mayer mit „airmatic“ bezeichnete Technik gemeinsam mit der Hochschule Esslingen und dem IPA Fraunhofer Institut, Vaihingen wissenschaftlich untersucht worden war – mit Unterstützung des Lackierunternehmens Lothar BIX GmbH aus Meßkirch und gefördert von der Deutschen Stiftung für Umwelt (DBU). „Das Ergebnis war eindeutig“, sagt Mayer heute. „Wir bekamen es auch schwarz auf weiß: Unsere airmatic-Anlagen reduzieren den Lackverbrauch und den Druckluftverbrauch deutlich – und verbessern dabei auch noch die Qualität der Lackierung.“

Ausdrücklich erwünschter Nebeneffekt: Jede Tonne eingesparten Lacks verringert die Umweltbelastungen und den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre enorm. Familienvater Mayer („Wir müssen bei jeder Technikentwicklung auch an unsere Umwelt und die Zukunft unserer Kinder denken“) führt seine Anlagen deshalb unter dem logo „GreenTec“: Grüne Technologie, weil sie nachweislich einen erheblichen Beitrag zu mehr Umweltschutz leistet.

Längst haben weltweit agierende Lackkonzerne die Anlagen der Firma ensutec Products GmbH entdeckt, intensiv durchleuchtet und getestet. Überall Anerkennung; ein Unternehmen spricht sogar von einer „Revolution in der Druckluftaufbereitung“ und bescheinigte der airmatic-Technik schriftlich: „Bessere Oberflächen, weniger Staub und Schmutz, weniger Overspray, weniger Lackverbrauch. Drastische Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeiten.“

Kürzlich unterzeichnete Mayer eine Zusammenarbeit mit der Firma PPG, einem amerikanischen Lackkonzern aus Pittsburgh mit rund 47 000 Mitarbeitern. Das Unternehmen wird die airmatic-Anlagen seinen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in ganz Skandinavien anbieten. Mayer: „PPG hat unsere Technik natürlich ebenfalls intensiven Tests unterzogen. Und auch hier lautete das Ergebnis, dass es mit der airmatic-Technologie möglich ist, den Lackverbrauch und die Druckluft zu reduzieren und gleichzeitig die Lacke hochqualitativ zu zerstäuben.“

Anfangs kamen Mayers Kunden vor allem aus der Automobil-Industrie – von mittelständischen Karosserie-Unternehmen bis hin zu den ganz großen Playern: Bei BMW in Leipzig sind die Anlagen der ensutec Products GmbH ebenso im Einsatz wie bei der Lackierung von Innenauskleidungen der Edelmarke Bugatti. Inzwischen hat der umtriebige Schwabe seinen Kundenkreis systematisch erweitert. Lackiert wird schließlich überall, bei Fensterrahmenfirmen ebenso wie in der Möbelindustrie, bei Brillengestellherstellern wie bei den Produzenten von Blumenübertöpfen. All diese Unternehmen zeigen sich hochinteressiert, wenn sie hören: Beim Lackieren kann man sparen – und gleichzeitig das Lackierergebnis und den Umweltschutz verbessern. Demnächst wird ensutec die 1000. Anlage verkaufen.